Fernando Beltrán: 'Nosotros no queríamos un cambio en Chivas'

“Nosotros no queríamos un cambio”. Fernando Beltrán fue tajante cuando se habló de la salida de Marcelo Michel Leaño de la dirección técnica del Guadalajara. Para el ‘Nene’, los jugadores no respaldaron al estratega mexicano.

“La realidad es que nosotros no queríamos un cambio. Nosotros trabajamos todos los días y desde que empezó el torneo teníamos un propósito. A nosotros lo que nos faltó como jugadores fue darle armas a él. Tomamos esa responsabilidad porque era un técnico que nos aportaba mucho y nosotros no le respondimos. Esto es de resultados y nosotros no se los dimos para demostrarle a la afición que merecía estar aquí. Nosotros no fuimos solidarios con él”, señaló Beltrán.

Ante los malos resultados, la afición mostró su molestia, incluso un sector se manifestó con actos violentos, que Beltrán reprobó pues no fueron las formas de acercarse.

“Nosotros entendemos la frustración que pasó la afición porque no dábamos resultados. Sé que ustedes se desesperaron, nosotros también. Sé que eso a ustedes les molesta mucho, pero al final que entiendan una cosa: no traten de dirigirse hacia nosotros con violencia y con formas de atacar a nosotros o a nuestra familia.

"Hay formas, no intervengan a personas que no tienen nada que ver porque eso al final termina siendo un daño y en lugar de que nosotros estemos bien, nos van a preocupar más como jugadores porque están atacando a nuestras familias”, apuntó.

“Que se sientan respaldados por nosotros, que intentamos sacar siempre los resultados, todos los partidos los jugamos para ganarlos. A veces no demostramos tanto ese coraje que necesitamos, pero estamos trabajando como equipo para seguir ganando”, agregó Beltrán.

Por último, el mediocampista se mostró contento por su presente. Beltrán pasó el trago amargo de la falta de minutos y hoy se ha consolidado como un elemento clave en el equipo.

“Lo único que me quedó fue trabajar y esperar mi oportunidad. Ellos (directiva) pidieron que me quedara aquí y estoy respondiendo a esa confianza. Sentir esa confianza de toda la institución y más de nuestro presidente, eso fue lo que me dio un plus para tomar esa línea y esas ganas de querer poner a Chivas donde se merece y volver a ser campeón porque yo quiero ser campeón.”

Beltrán no pudo jugar ante Cruz Azul y Tijuana por una lesión, pero está listo para tener minutos frente a Pumas. "Me siento muy bien, ya entrené al parejo con el equipo, entonces estoy preparado, obviamente quiero jugar los 90 minutos, tengo demasiadas ganas de regresar, pero al final decidirá el técnico".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ: NUEVO CREADOR DE CONTENIDO DE EQUIPO DE ESPORTS