Fernando Gago apunta a dejar Chivas tras el Clásico Tapatío para irse a Boca Juniors

Fernando Gago vive sus últimos momentos como técnico de las Chivas. Distintas fuentes consultadas confirmaron a RÉCORD que el estratega argentino dejará el banquillo del Rebaño Sagrado para ir a Boca Juniors.

Una persona allegada a la familia Vergara contó que será después del Clásico Tapatío ante Atlas, el cual se jugará el próximo sábado, cuando la directiva anunciará de forma oficial la salida del estratega.

Esa misma fuente dijo que todavía no se sabe quién se hará cargo del equipo una vez que Gago abandone las filas de la institución.

Otra fuente al interior del Rebaño Sagrado compartió que existe mucha decepción en el club tanto con Fernando Hierro como, ahora, con Fernando Gago, por dejar botado el trabajo para tomar otras ofertas.

En Argentina, distintos medios argentinos informaron que Gago tomará el primer vuelo que sea posible tras el duelo ante los rojinegros para hacerse cargo del cuadro xeneize a la brevedad posible.

Boca Juniors deberá pagar la cláusula para rescindir el contrato de Gago, la cual ronda el millón y medio de dólares.

Amaury no estuvo en la reunión

De acuerdo con otra fuente, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, no estuvo presente en la reunión sostenida este miércoles en Verde Valle con Gago y por ello no se puede descartar que el directivo decida dar un golpe en la mesa y no deje ya que el argentino dirija el Clásico Tapatío.

Una de las opciones que está tomando más fuerte para relevar al ‘Pintita’ es la de su auxiliar técnico Fernando ‘Pocho’ Insúa, quien incluso podría hacerse cargo de dirigir el Clásico Tapatío si así lo determina Amaury.

