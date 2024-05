Fernando Gago: “Estamos donde queremos estar, cumplimos el objetivo”

El director técnico de Chivas, Fernando Gago, aseguró que cumplieron el objetivo de estar en Semifinales, motivo por el que están en el lugar en el que querían estar

“La sensación de felicidad. Estamos donde queremos estar. En semifinales que era el objetivo. Del análisis el primer tiempo lo tuvimos en el posicionamiento y nos faltó el último pase. En el segundo tuvimos tres contragolpes para definir el partido y no lo hicimos. Se sufrió y no pasa nada porque nos hayan atacado o tuvimos la superioridad numérica y que no pudimos tener el ritmo de juego, pero feliz por la clasificación”, señaló.

De igual manera, posteriormente señaló que no le toma importancia al tema de la ‘maldición’ del sexto lugar, ya que los equipos que clasifican en ese sitio nunca se han coronado.

“No lo tomo y no soy una persona que vea esas estadísticas porque el rendimiento de los equipos es indistinto y no le doy importancia a eso”, agregó.

Al final puntualizó en que no piensa en una posible final, y está enfocado en la siguiente fase motivo por el que no le importa la posibilidad de enfrentarse ante América

“Está para jugar la Semifinal que es nuestro objetivo a partir de esta serie. Luego pensamos si estamos para la final. Hablar del resultado es fácil, pero ahora el objetivo es enfrentarnos al rival que nos toque, pasar de ronda y jugar la final. Todavía no está confirmado. Cuando esté confirmado hablaré de eso”, concluyó.

