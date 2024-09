Fernando Gago tras derrota de Chivas ante América: 'Fuimos mejores'

"Fuimos superiores". A pesar de caer en el Clásico Nacional ante América, el estratega de Chivas, Fernando Gago, señaló que su equipo fue superior durante todo el partido al rival. Sin embargo, la contundencia de uno y otro fue la clave para definir este juego.

El estratega argentino reconoció que Guadalajara no fue eficaz en ataque durante este partido. Y es que Armando González erró al menos dos jugadas claras de gol, por lo que Gago no mostró preocupación ante dichas fallas, pues aclaró que no siempre se puede anotar cinco goles en un partido.

“Creo que fuimos superiores en el transcurso del partido, creo que propusimos, queríamos jugar donde quisimos jugar. Nos faltó definición… el juego pasado generamos menos y anotamos más, hoy generamos casi 15 y ninguna entró. Tampoco es tan bueno cuando hace goles (Armando González) ni tan malo cuando falla, seguirá trabajando como siempre, y tendremos que seguir con lo que hemos trabajado”, expresó Fernando.

Tras perder un nuevo Clásico, Gago señaló que su mayor ‘bronca’ es la contundencia de cara a portería. Sin embargo, reiteró que trabajarán para levantar el camino y seguir con la inercia ganadora que tenían previa al duelo ante América.

“Hay dos posturas totalmente que se piensa del resultado, no lograr lo que queríamos, te queda la impotencia, la bronca, pero así es el juego, entiendo el futbol, cuando se sostenga esto, creo que tendremos más chance de ganar que de perder. Es lo que estamos trabajando, la bronca es porque pasa en un Clásico, pero volveremos a insistir con lo que estamos haciendo, tenemos semana corta”, agregó.

