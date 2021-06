Jesús Sánchez sobre el próximo torneo: 'Trataré de dar lo mejor y estar en un buen nivel'

Jesús Sánchez está por cumplir 11 años desde que debutó en el Guadalajara, por lo que detalló que su perseverancia ha sido la clave para conseguir esa racha, además de asegurar que este torneo no será la excepción y se brindará al máximo.

“El trabajo y la perseverancia. El tratar de ser mejor día a día. Muchas veces no he estado en mi nivel y he tratado de trabajar, con altibajos, pero seguimos y este torneo no será la excepción, trataré de dar lo mejor de mi tratando que sea un buen torneo para todos”, explicó en conferencia.

Pese a que José Madueña se encuentra en la lista de transferibles, el ‘Chapito’ está convencido de que es un jugador que puede aportar mucho a la plantilla rojiblanca, por lo que deseó que este torneo no sea tan golpeado con lesiones para que pueda incrementar la competencia interna.

“Creo que el trabajo diario, el exigirme día con día para estar en un nivel óptimo para estar tanto mental y físicamente. Está Madueña que no se sabe su situación, está Miguel que tiene grandes condiciones, pero me enfoco en tratar de hacer bien lo mío. El estar o no me corresponde a mi.

“Madueña es un gran jugador, sabemos que le puede aportar mucho al equipo. Estando en su mejor nivel puede aportarnos demasiado, es una buena competencia y deseo que esté bien, que se quede y tenga un poco más de opciones. Que sea una competencia sana como ha sido en este tiempo. Ha venido haciendo bien su trabajo y puede aportar demasiado al equipo”, concluyó Sánchez.

