América: Nico Castillo no será utilizado en los partidos de preparación

La pretemporada del América está siendo el escenario ideal para que Nicolás Castillo que confirme que está de regreso, intente ganarse la confianza del Cuerpo Técnico, y pueda ver algunos minutos durante el Tour Águila y así ser considerado para la siguiente temporada, sin embargo, la razón por la cual el chileno viajó a los Estados Unidos fue solamente para mantener el ritmo y de esta forma poder colocar al delantero en otro club.

Los esfuerzos de Nico por volver a la cancha son admirables debido a que el jugador no solo superó una lesión, el futbolista andino ganó una batalla de vida que hoy le permiten volver a pisar una cancha y soñar con su regreso al profesionalismo.

No obstante, RÉCORD pudo confirmar que el plan original es no utilizar a Castillo en ninguno de los partidos de preparación que se vienen en las próximas semanas, ya que al no ser una pieza que no tienen en mente para el siguiente semestre en donde jugarán Liga y Concachampions, consideran que no es necesaria su participación.

Solo en caso de que sucediera alguna situación extraordinaria o como un plan de emergencia es que el chileno podría ver algunos minutos, a pesar de que el futbolista se está esforzando y trabaja arduamente día a día.

Además, hay que tener en cuenta que existe una razón más en contra del jugador: la plaza de extranjero. Por ahora, América no tiene espacio para registrar a otro extranjero más, así que ese tendría que ser el primer paso para el atacante, liberar una plaza que le abra las posibilidades, sin embargo, ni eso garantiza que Santiago Solari lo vaya a tomar en cuenta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: JESÚS CORONA RENOVÓ CON LA MÁQUINA POR DOS AÑOS MÁS