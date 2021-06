Juárez FC: Tuca Ferretti reveló su secreto para llevar casi 30 años dirigiendo

Dirigir durante 30 años de manera casi ininterrumpida, no es una misión sencilla. No lo logra cualquiera. Es por ello que Ricardo Ferretti reveló su secreto para conseguirlo, pues el 15 de septiembre de este año llegará a las tres décadas como estratega en el futbol mexicano desde que Pumas le dio la oportunidad de tomar al equipo tras hacerlo Campeón como jugador con el 'Tucazo' en la Final de la Temporada 1990-1991 ante América.

“(El secreto es) Hacer las cosas apasionadamente, o sea, me apasiona el futbol. Yo todo lo que hago lo hago al 100, entonces yo creo que esto es lo que me ha dado estas ganas de seguir trabajando. Me encanta mi trabajo y todos los días voy al cien para dirigir a los muchachos, poder orientarlos, prepararlos para que ellos hagan lo que realmente te mantiene en este puesto, sacar los resultados”, señaló el timonel brasileño naturalizado mexicano.

Ferretti señaló, además, la combinación indispensable que le ha permitido ser longevo en los banquillos: las directivas que ha tenido siempre lo han respaldado, pero sobre todo, los futbolistas en el terreno de juego le han respondido para poder obtener los resultados necesarios para destacar.

“Me has oído muchas veces, yo siempre estoy agradecido con la directiva y con los jugadores, porque la directiva me apoya y los jugadores sacan los resultados. Esta combinación entre ellos es lo que me da la posibilidad de estar 30 años dirigiendo”, indicó.

NO MÁS CORBATA

Ricardo Ferretti recordó que en su primer torneo como DT, dirigía con corbata. Pero el calor de CU al medio día lo hacía sentir que se ahogaba y nunca más volvió a usar traje en la banca.

“El Ingeniero Aguilar (exdirectivo de Pumas), que en paz descanse, me dijo: 'Oye Tuca, voy a ver si cambiamos el estilo' (de vestir del DT). Bueno, Miguel Mejía Barón dirigía hasta de pants, entonces yo lo intenté pero me andaba ahorcando con la corbata, la verdad, ya me quería colgar de tanto coraje que hacía, y fui con el Ingeniero y le dije: 'Yo me voy a poner mi camisita'.

“Era la época que ningún entrenador usaba traje, nadie, ahora todos usan, ¡qué padre!, pero yo sigo en lo mío, mi pantaloncito sencillo, a mis zapatos de 30 años ya les cambié la suela dos veces. Antes era un pantalón jeans que me gustaba pero, tú sabes perfectamente que usar traje en CU a las 12 del día realmente te tiene que gustar demasiado utilizar un traje”, recordó entre risas.

