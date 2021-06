Luis García sobre salida de JJ Macías: 'Se va en la peor forma de su carrera, es un premio excesivo'

Luis García celebró el traspaso de José Juan Macías de las Chivas al Getafe de España; sin embargo, el analista consideró que se va un mal momento de su carrera y su salida se debe a un negocio por encima del tema deportivo.

"Se tiene que celebrar que cualquier futbolista mexicano emigre y entre más temprano es mejor, este joven tiene 21 años; pero penosamente se nos ha venido un concepto totalmente diferente, tiene más o menos 40 goles en su carrera, son muy pocos para pensar en una carrera consolidada. Tienen cuatro o cinco goles con Selección Mexicana, muy pocos.

El Doctor García aseguró que la llegada de JJ Macías al futbol europeo es un premio excesivo a su prematura carrera.

"Hoy su rendimiento es básico, primario. Es un premio excesivo lo del Getafe, tiene que ver por una negociación tripartita, donde se ha acercado el final de su contrato (con Chivas) y él podría emigrar de forma libre y se arregló un préstamos con un porcentaje de la carta; la contratación de Macías con el Getafe tiene que ver más por una urgencia de negocio más que a una realidad deportiva. No tiene gol, no encuentra la posición de remate: un delantero puede decir estoy rematando y no le mete gol ni al arcoíris, pero él no tiene posición de remate.

"La exigencia a la que estaba sometido aquí, va a ser una caricatura con la prensa en España, con la exigencia mediática, de afición, interna, de sus compañeros y de su entrenador. Aquí fue protegido por muchas situaciones, allá va a estar totalmente expuesto, y no estoy deseando que le vaya mal, sino al revés; aquí estuvo protegido, jugar en Guadalajara es un paraguas, más allá de que te vaya del carajo, a Guadalajara se le quiere, se le cuida, todos son mexicanos y eso ayuda", apuntó.

