José Luis Higuera asegura que llevar a Oribe Peralta a Chivas fue un gran error

El ex director deportivo de Chivas, José Luis Higuera despertó la polémica en redes sociales por hablar sobre uno de los fichajes más controversiales en los tiempos recientes del Rebaño, el cual estuvo a cargo de él.

En acción | IMAGO7

Se trata del delantero mexicano, Oribe Peralta, quien no reflejó su amplia trayectoria con la camiseta de Chivas, pues en 41 partidos disputados, únicamente consiguió la marca de dos goles. Ante ello, Higuera reconoció su error.

"En su momento hice un tremendo error al apoyar la decisión y petición de un técnico en traer a Oribe (Peralta), a todas luces me súper equivoqué y fue una gran lección", escribió el dirigente del Atlético Morelia.

