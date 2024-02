Jürgen Damm 'criticó' la contratación de Cowell con Chivas: 'No tiene ninguna conexión con México'

La llegada de Cade Cowell a Chivas sigue creando polémica. La nacionalidad del futbolista y la falta de ‘amor’ por México han creado que jugadores como Jürgen Damm cuestionen el fichaje del mexicano-americano, con el Rebaño Sagrado.

Damm aseguró que la opción de poder abrir las puertas a no sólo mexicanos sino jugadores con doble nacionalidad y naturalizados favorecerá a Chivas para poder conseguir mejores jugadores, sin embargo, también cuestionó la llegada de Cowell, ya que no considera que tenga conexión alguna con México.

“Nunca estuvo acá, no nació acá y sobre todo lo ha dicho en entrevistas, que no tiene ninguna conexión con México y hace poco platicando ahí con gente del futbol, me comentaron que en una ocasión lo quisieron traer y que él dijo que no quería saber nada de México.

Yo no tengo ningún problema con los naturalizados, con los que vienen a jugar acá, pero bueno, si amas a México y eres mexicano, hay que demostrarlo en entrevistas, en tu vida diaria y en lo que dices”, comentó para TUDN.

En contra parte, el futbolista de Atlético de San Luis elogió la llegada de Javier Hernández al Rebaño Sagrado, pues regresa tras ser uno de los máximos exponentes del futbol mexicano en la historia, llevando siempre por delante su nacionalidad.

“Importantísima la llegada de Chicharito, un extraordinario futbolista, lo he dicho en muchas ocasiones, junto con Rafa Márquez, Andrés Guardado y Hugo Sánchez, son los que mejor carrera tienen, impresionante lo que han hecho en Europa, en los diferentes equipos en los que han jugado y seguramente le vendrá muy bien a Chivas en ese aspecto”.

