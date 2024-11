La Volpe se va con todo contra Hierro y Gago: "Vienen a vender humo"

El tema entre Fernando Gago y Chivas parece no tener fin y, ahora, Ricardo Antonio La Volpe salió a defender al equipo jalisciense luego de todo lo ocurrido con el Rebaño Sagrado, que se quedó sin entrenador y sin director deportivo.

En la visita de La Volpe al pódcast de Aldo De Nigris, el exdirector técnicno de Chivas criticó a Fernando Hierro y a Gago por 'venir a vender humo' en una de las instituciones más grandes del futbol mexicano, además de asegurar que vienen porque no tienen trabajo.

"Vienen y venden humo. Solo dura cuando los llaman de fuera, porque Hierro vino a trabajar y ve a preguntar a Chivas, ¿Por qué se fue? ¡Porque no tenía trabajo! ¿Si le daba la oportunidad el Real Madrid o alguno de esos equipos va a venir para acá? Que dejen de mentir. Y hay otros que vienen de fuera porque no tienen trabajo, te lo demostró Fernando Gago, vino y se fue", comentó La Volpe.

Asimismo, el profe lamentó que los entrenadores mexicanos no tengan más oportunidades para poder dirigir en primera división: "Yo no escucho a un Miguel Herrera o un Nacho Ambriz, ya no trabaja más Sergio Bueno, Pepe Cruz, Mario García. No le dan oportunidades al mexicano", finalizó.

