Miguel 'Piojo' Herrera le abre las puertas a la posibilidad de dirigir a Chivas

El estratega mexicano, Miguel Herrera no le cierra las puertas a dirigir a Chivas, pues aseguró que mientras las cosas sean favorables tanto para él como para el equipo, no tendría ningún problema en trabajar con el Rebaño, quienes buscan entrenador tras la salida de Fernando Gago.

Cabe resaltar que, el 'Piojo' Herrera dirigió al acérrimo rival del Guadalajara, el América, donde obtuvo dos títulos de liga, un Campeón de Campeones y una Copa MX. Ante esto, el estratega comentó que no descartaría trabajar en Chivas.

"Yo creo que va a ser difícil. Yo no sé, a mí me pueden decir 'este ya tiene estirpe americanista', porque estoy entre los que más ganaron títulos en el América, entonces yo siempre he dicho, para mí es chamba. Quien me venga a buscar y entre su propuesta y mi idea la compaginemos yo voy a donde sea", indicó el 'Piojo' Herrera en entrevista con Ricardo Peláez

Herrera compartió sus pensamientos acerca de la plantilla actual del conjunto Rojiblanco, además analizó la problemática que atraviesan para encontrar talentos y fichar algunos otros futbolistas ya consolidados.

"Me parece que tienen muy buenos jugadores. Yo siempre dije, Chivas me parece que lo que le falta es iniciativa de visoreo... de 10 jugadores méxicanos y jóvenes buenos que salgan, cinco tienen que estar en Chivas, porque no tienes otro lugar", explicó el técnico mexicano.

