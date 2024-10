¡Ni varonil, ni femenil! La 'tragedia' de Chivas en ambos equipos en el Apertura 2024

La derrota ante Atlas en la Jornada 11 del Apertura 2024 llegó en el momento menos indicado para Chivas, que atraviesa momentos complicados en la cancha y fuera de ella. Sin embargo, pareciera que se trata de algo institucional, pues también el equipo en la Liga MX Femenil ha tenido un camino irregular este semestre.

Los resultados de Chivas en el Apertura 2024

A la espera de lo que pase en la Jornada 14, en la cual recibirá a Xolas de Tijuana, el Rebaño Femenil por ahora está fuera de zona de Liguilla, con 21 puntos en la novena posición y una racha de cuatro juegos sin triunfo. E incluso en el escenario en el que avancen a la Fase Final, han sufrido duros descalabros, el peor la goleada 7-0 contra América.

A los varones no les ha ido mejor, pues aunque fueron superiores en el trámite del partido, tampoco vencieron a las Águilas y fueron el único club que no ganó su clásico ante los de Coapa (Cruz Azul y Pumas sí se llevaron los tres puntos). Por si fuera poco, este sábado perdieron otro Clásico ante Atlas, en un juego en el que se repusieron de un 0-3, pero no lo suficiente para empatar el partido.

Si bien el equipo varonil todavía se mantiene en zona de Play-in, tiene una racha de tres juegos sin victoria y la ventaja sobre Necaxa, en el onceavo sitio, es apenas de dos puntos. De modo que los rojiblancos no pueden darse el lujo de perder más unidades o su clasificación estará en riesgo.

Las polémicas de Chivas en el Apertura 2024

Tanto el equipo femenil como el varonil han tenido momentos controversiales este certamen, tanto con sus jugadores como con el cuerpo técnico. En el caso de las mujeres, la separación de Carolina Jaramillo y Yamile Franco, sin otro motivo más que indisciplina interna, generó muchas especulaciones. Ambas regresaron a la convocatoria para el partido contra Tigres en la Jornada 13 y Caro hizo el tanto del empate ante las Amazonas.

Mientras que en el caso de los varones, la situación con el petardo que estalló en la sala de prensa en Verde Valle puso nuevamente sobre la mesa de discusión el tema de la disciplina en Chivas. Roberto 'Piojo' Alvarado fue el protagonista en esta ocasión, pero no es el único que ha enfrentado este tipo de situaciones.

A lo anterior se suma el caso puntual de Javier 'Chicharito' Hernández, quien ha pasado más tiempo lesionado que en el campo desde su regreso al Rebaño lo que le ha traído múltiples críticas y rumores. Esto no ha sido bien recibido por el atacante, que respondió de forma irónica por medio de Twitch, lo que le mantiene bajo el escrutinio constante de la prensa y los aficionados.

En cuanto a los cuerpos técnicos, la posible salida de Fernando Gago a Boca Juniors ha sido tomada como "traición" por un sector de la afición. En contraste, los seguidores rojiblancos piden la salida de Joaquín 'Quino' Moreno del equipo femenil, así como la de Nelly Simón como directora deportiva; incluso lo pidieron a gritos en el juego contra Tigres, lo que provocó que la seguridad del Estadio Akron les sacara del inmueble, en una polémica más para el club.

