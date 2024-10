Fernando Gago se va triste con la derrota y reafirma que no hay nada con Boca Juniors

El director técnico de Chivas, Fernando Gago aseguró que se fue dolido por la derrota ante Atlas en el Clásico Tapatío, después de que enfatizó el primer gol fue un duro golpe para su equipo.

“Creo que la situación del gol nos golpeó fuerte, nos golpeó fuerte. Era una situación rara, además en el segundo tiempo, con nuestro pasado equipo, tuvimos esos minutos que nos costaron el partido. Hoy duele mucho porque era un partido que queríamos, necesitábamos y deseábamos ganar con la gente, con los chicos y con la institución”, señaló.

De igual manera, reafirmó que no existe ninguna oferta por parte de Boca Juniors, ya que desconoce de donde salió esa información, por lo que puntualizó que no hay nada al respecto, pero no aseguró su permanencia.

“Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún contacto, ni yo, ni la gente del equipo. Así es. Es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte, pero si no tengo nada. ¿Qué querés que te diga? No tengo nada. No tengo ninguna oferta. No tengo nada. No entiendo. No, no entiendo”, concluyó.

