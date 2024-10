Jorge Sánchez sobre el buen momento de Cruz Azul: “Les duele a los demás equipos”

Jorge Sánchez aseguró que el buen momento que vive Cruz Azul les duele a los demás equipos de la Liga MX. El jugador celeste comentó que no descansarán hasta conseguir el título en este torneo de la mano de Martín Anselmi.

“Estamos contentos de lo que hemos conseguido, pero tenemos que seguir trabajando, no hemos conseguido nada, estamos en la punta y debemos seguir ahí, pero el objetivo principal es levantar el título, levantar la copa así que hasta no conseguirlo no vamos a descansar, así que tenemos que seguir mejorando con la misma humildad, trabajando, hay muchas cosas por corregir”, dijo Jorge Sánchez en zona mixta.

“Lo que estamos haciendo, hay que perfeccionarlo, porque sabemos que les duele a los demás equipos, así que hay que seguir con la misma mentalidad”, declaró.

Además opinó sobre su llamado a la Selección Mexicana, donde dijo que hoy por hoy siempre es lindo representar a su país, sin embargo, aprovechará el día libre para estar con su familia para poner la mente en el Tri.

“Enfocado en lo mío, enfocado en Cruz Azul. En hacer las cosas bien, tratando de dejar un granito de arena al equipo, creo que todos lo estamos haciendo de la mejor manera”, argumentó.

“El llamado a la Selección es importante, siempre representar a tu país es lo mejor y lo más bonito. Tenemos que ir a hacer lo mejor posible, ahorita me quiero desconectar, tengo un día libre y lo voy a pasar con mi familia, mañana enfocarme en Selección”, finalizó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FELIPE RAMOS RIZO SOBRE CHOQUE ENTRE JULIO GONZÁLEZ Y PAULINHO: 'ESTO ES PENAL'