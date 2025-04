¿Traición a Liverpool? Dua Lipa disfruta de la victoria de Arsenal sobre Real Madrid

Dos golazos de Declan Rice y otro más de Mikel Merino le dieron la victoria a Arsenal sobre Real Madrid en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, resultado que generó una fiesta interminable en Emirates Stadium, donde hasta la famosa cantante, Dua Lipa estuvo presente.

dua lipa at the emirates stadium to watch arsenal x real madrid 🫶 pic.twitter.com/ngTu6EdGy3

— ໊ (@addictionlipa) April 8, 2025