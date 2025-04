Anne Hathaway festejó el regreso de Bukayo Saka con publicación en redes sociales

El mundo del espectáculo y el del futbol, varias veces van de la mano. Entre actores y actrices de todo el globo, han hecho público su pasión por el respectivo club que alienta, y una de ellas es la actriz, Anne Hathaway.

La ganadora del Oscar en 2009 por mejor actriz y en 2013 por mejor actriz de reparto, es una gran fanática del Arsenal. La oriunda de Nueva York, en varias ocasiones ha dejado claro su amor por los Gunners.

Bukayo Saka | AP|

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto con el mensaje: “Bienvenido de vuelta, #7” haciendo referencia al regreso del joven jugador inglés Bukayo Saka, después de una lesión.

La actriz no solo mencionó el regreso del joven atacante inglés, sino, también el hashtag del equipo londinense, Come On You Gunners (#COYG).

¿Por qué es fanática del Arsenal?

Mientras grababa la película ‘The idea of you’, la talentosa actriz se enamoró del equipo inglés cuando viajó al Reino Unido para grabar la comedia romántica.

