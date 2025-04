Gabriel Magalhaes, de Arsenal, se lesiona previo al partido ante Real Madrid en Champions League

El Arsenal enfrenta un contratiempo serio a pocos días de su crucial enfrentamiento contra el Real Madrid en la Champions League. Durante el partido ante el Fulham, Gabriel Magalhães, pieza clave en la defensa gunner, tuvo que abandonar el campo tras sufrir una lesión muscular.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El brasileño sintió molestias mientras intentaba frenar un contragolpe del rival. De inmediato, se llevó la mano a la parte posterior del muslo y se dejó caer al suelo, evidenciando el problema. Aunque intentó mantenerse en juego, incluso defendiendo un saque de esquina con dificultad, finalmente no pudo continuar y fue reemplazado por Jakub Kiwior.+

Su gesto de frustración al salir del campo reflejaba la gravedad de la situación. Con la eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid en el horizonte, la presencia de Gabriel en el Emirates Stadium está en duda.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El futbolista neerlandés, Jurriën Timber, también prendió las alarmas de los Gunners, ya que estuvo tendido en el terreno de juego y recibió asistencias, sin embargo, pudo reincorporarse y volver al partido.

