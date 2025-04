¡Le dijeron que no! David Faitelson reveló haber sido rechazado por Televisa a inicios de su carrera

David Faitelson, reconocido periodista deportivo, se unió a TUDN en noviembre de 2023 tras una destacada trayectoria en empresas como TV Azteca y ESPN. Sin embargo, a pesar de su declarada negativa a trabajar en Televisa, recientemente confesó que esta fue la primera televisora a la que intentó ingresar, pero fue rechazado.

En un reciente episodio del Podcast Más Deporte, Faitelson reveló un episodio desconocido de su carrera: su primer intento por ingresar a Televisa cuando era apenas un adolescente. El periodista participó en un concurso, pero decidieron no incluirlo.+

Reveló una nueva anécdota | IMAGO7

“Ahí les va una interesante que nunca he contado por vergüenza…”, comenzó diciendo Faitelson en el programa. “Había un concurso en una empresa llamada Televisa para ser comentarista, estaban buscando comentaristas de cancha, reporteros. Entonces preparé todo. Mi papá me acompañó en Avenida Desierto de los Leones, casi frente a Televisa San Ángel. Yo tenía unos 13 años, pequeño… Nunca me llamaron, tardaron unos 45 años, pero ya llamaron”, relató entre risas.

Lo rechazaron en Televisa | IMAGO7

De la negativa al éxito

A pesar de ese rechazo inicial, David Faitelson construyó una exitosa carrera en el periodismo deportivo, consolidándose como una de las voces más influyentes del medio. Su trabajo en TV Azteca, junto a José Ramón Fernández, y su posterior paso por ESPN lo convirtieron en una figura respetada y polémica a la vez.

