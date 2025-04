¡A la friend zone! Lucía Méndez niega noviazgo con papá de Sergio Pérez

Lucía Méndez, artista mexicana, ha negado una posible relación amorosa con Antonio Pérez Garibay, padre del expiloto de Red Bull, Sergio Pérez.

A pesar de que hace unas semanas se les vio a Lucía y a Antonio juntos en un partido de Liga MX, la cantante habló con los medios y puso fin a los rumores, señalando que está muy joven para casarse.+

"Yo no tengo edad para casarme, soy muy joven, tengo espacio para dos desilusiones más, no tengo novio, no tengo novio, ya hablando en serio, le agradezco mucho a Antonio Pérez, que ha sido tan bonito, pero nada más somos amigos, lo he visto muy poco" declaró Méndez a los medios de comunicación.

Cabe señalar que ante estas declaraciones, el padre de Checo Pérez no se ha expresado ni emitido algún comentario al respecto, por lo que de momento, Lucía y Antonio, son amigos.

