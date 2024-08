'No los tratan como a un grande': 'Ruso' Zamogilny sobre la poca exigencia a Chivas en comparación a América

Para el exfutbolista, ahora comentarista deportivo, Damián ‘Ruso’ Zamogilny el trato que reciben los considerados más grandes del país, Chivas y América, es distinto.

Mediante sus redes sociales, compartió este pensamiento y señaló a sus compañeros de trabajo como los responsables, pues considera que la eliminación del América en Leagues Cup causó más impacto que la de Chivas.

“América y Chivas son los dos más grandes del futbol mexicano. Después de 24 años en el país sigo sin entender por qué mis colegas de la prensa hacen tanta diferencia en la crítica ante la eliminación de uno y otro. Chivas no pudo ganar ni un partido y pasó desapercibido. A Chivas no lo tratan como a un grande. No se nombró ni a un jugador como parte de este fracaso. Desde ayer la crítica a Malagón y Lichnovsky es desproporcionada, hablando de 2 futbolistas que le dieron mucho al América ganando el bicampeonato. Explíquenme, ¿por qué mis colegas hacen tanta diferencia?”, escribió Zamogilny.

El Guadalajara no ha podido ganar un partido en sus dos participaciones de Leagues Cup y su último título de liga lo obtuvieron en 2017, mientras que, América es el bicampeón del futbol mexicano, por lo que la afición considera que a esto se debe el nivel de exigencia.

En otras respuestas, los aficionados toman en cuenta la tradición de las Chivas, la cual se encarga de contar con jugadores nacionales; esto puede ser reflexionado como un reflejo del futbol mexicano.

