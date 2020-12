Oribe Peralta: 'Yo estaba ahogadísimo en el América vs Chivas'

Oribe Peralta reconoció que sacó el corazón para olvidar el cansancio que sintió en la Vuelta de Cuartos de Final entre América y Chivas, en los Cuartos de Final del Guardianes 2020.

"Yo estaba ahogadísimo en el partido, tenía mucho tiempo sin jugar y más en el DF por la altura, pero veía al Cone (Brizuela) corriendo y decía 'no lo puedo dejar solo'. No podía dejar que hiciera el esfuerzo solo, trataba de meterle siempre. No puedo ser yo el que deje de hacer esfuerzo, porque los demás no lo están haciendo", admitió el medallista olímpico en entrevista con TUDN.

Por otra parte, El Cepillo admitió que sintió temor de fichar con el Rebaño tras su importante pasado como águila.

"Tenía miedo de cómo iba a reaccionar la gente, por lo que iban a decir pero, estando en casa con las personas que han estado ahí a lo largo de mi carrera, me dijeron: 'nosotros vamos contigo a donde quieras, sé valiente'. Al final yo también dije: 'Si yo no tomo este reto, si no voy y me la paso diciéndole a mis hijos que sean valientes, que se esfuercen y yo no lo hago, les estoy dando un mensaje equivocado'".