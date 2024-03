Pocos conocen en el mundo del futbol a Javier Hernández como Oswaldo Sánchez, quien desde que 'Chicharito' era niño tuvo contacto con él, además de haber sido años más tarde compañeros en Chivas.

Ante esta situación, el ex portero de la Selección Mexicana se animó a hablar, en entrevista exclusiva con RÉCORD, sobre el presente de Hernández Balcázar con Guadalajara y la polémica que ciertos comportamientos del 'Chicharito' han generado, como entrevistas que se han viralizado o respuesta del exjugador del Real Madrid en distintas conferencias de prensa.

Actitudes que para muchos contrasta con los números que hasta ahora acumula con el Rebaño, pues en Liga MX ha tenido participación en cuatro juegos, dos de ellos como titular, en los que ha logrado sumar 147 minutos, pero hasta ahora sin goles ni asistencias. Mientras que, en la CONCACAF Liga Campeones, ante América, en el juego de Ida entró al minuto 76 y en la vuelta ingresó al 71', pero en ninguno de los dos compromisos se hizo presente en el marcador, de ahí la urgencia de despegar en esta nueva etapa con Chivas.

"Es un tipo que piensa diferente, todos los que pensamos de manera ordinaria llegamos a lo mismo, a otros no nos ha alcanzado para estar en los equipos de Javier ('Chicharito'), creo que tiene la autoridad de decir cuál fue el camino de su éxito, yo no lo critico, si una persona creció, lo busco y veo lo positivo de cómo lo logró, es un agasajo escucharlo. Tiene una preparación digna de admirarse.

"Lo admiro y lo amo como no tienes una idea, primero porque lo conozco desde niño, porque sé lo que le costó llegar al futbol profesional, me tocó verlo llorar cuando quedó fuera de ese Mundial Sub 17 en el que México fue Campeón del Mundo, después debutó con Chivas a los 18, siempre muy pegado a mí. Su crecimiento me sorprendió con la carrera que ha hecho, los equipos en los que ha estado, lo admiro porque es un tipo diferente, ahora se le juzga mucho por muchos detalles, si él que ha vivido muchas cosas no expresa eso, ¿quién?… tiene toda la autoridad para cuestionar o declarar", aseguró.

Sobre el rendimiento que hasta el momento ha mostrado con el conjunto Rojiblanco, Sánchez Ibarra consideró que Chivas no genera el suficiente futbol al ataque para que 'Chícharo' se pueda lucir y tener un mejor performance.

"Viene de una lesión fuerte, tiene 35 años, pero no es un anciano, está fuerte, el problema es que en Chivas no crean jugadas de gol, es un equipo que no genera tantas ocasiones. Es un jugador que tiene mucho por dar, si yo fuera futbolista, me le pegaría a Chícharo todo el día para agarrar lo positivo", finalizó.

