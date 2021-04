Paco Gabriel de Anda: 'En Chivas hubo indisciplinas más grandes y nadie se enteró'

Francisco Gabriel de Anda, exdirector deportivo de Chivas, aseguró que durante su gestión en el Rebaño hubo indisciplinas más graves que las que se viven actualmente en la plantilla, pero aseguró que siempre guardó silencio por respeto a las personas que trabajaban en la institución.

“A mí no se me ocurría hablar de algo por el respeto a la gente que trabaja en Chivas. Un día reuní al grupo con el cuerpo técnico y futbolistas y hablé de que el futbolista de Chivas tenía que ser ejemplar, yo no jugué en Chivas, pero sí sabía por todo lo que yo había vivido de rival y por lo que me había contado gente involucrada en el grupo lo que era estar en Chivas. Hablé de ejemplaridad, en la cancha, en un entrenamiento, fue una charla de cinco minutos, después te puedo decir que vinieron indisciplinas mucho más grandes que las que hemos visto y nadie se enteró. Todo lo tratamos al interior del plantel, lo sabía el cuerpo técnico, la directiva y los futbolistas”, aseguró el actual analista de ESPN.

De Anda destacó que los jugadores deben de mostrar una mayor disciplina hacia la institución por respeto a ellos mismos y a sus familias.

“Hay códigos en el futbol, un respeto a la institución y a tus compañeros, ya ni hablar a tu familia y a tu persona, eso no se puede romper. Lo debes de aprender desde que eres futbolista profesional lo conoces, porque el mismo vestidor te invita a hacerlo. Me sorprende en muchos casos en particular y no quiero generalizar, pero en Chivas se meten solitos el pie”, comentó.

