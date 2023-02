Paunovic sobre el empate ante Pachuca: 'Creo que hemos tenido una actuación completa'

Las actuaciones de Chivas poco a poco van puliendo detalles en cada actuación, y aunque desde la perspectiva del entrenador Veljko Paunovic, su equipo ha tenido una mejora evidente, aún no han llegado a su mejor versión.

Luego de finalizar el encuentro ante Pachuca, el estratega rojiblanco destacó la manera en que sus dirigidos desarrollaron el juego frente al vigente Campeón del futbol mexicano, pero también fue parcial y aceptó que tienen áreas de oportunidad, tanto al jugar en condición de locales como fuera de casa.

“Creo que hemos tenido una actuación completa. Aunque tenemos mejores resultados jugando fuera, no hemos jugado tan bien contra Juárez, ni de cerca contra Monterrey, no hemos jugado tan bien contra San Luis, a un equipo como Pachuca tenemos que mostrar nuestra mejor cara, hubo una fantástica presentación, pero no hemos llegado al punto que estamos buscando”, dijo en conferencia de prensa.

Por otra parte, el dirigente del Rebaño Sagrado se pronunció con respecto al rendimiento de sus delanteros, principalmente de los refuerzos Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros, quienes aún no se han estrenado como goleadores, racha que dijo va a pasar, pues se encuentran motivados y deben tener confianza para encontrarse con el gol.

“Lo que quiero de mis delanteros es que sigan trabajando y confiando. Están todos en un nivel muy igualado, el tema de los delanteros son las rachas, quiero dar un dato importante: Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos no han jugado un partido de pretemporada, va a llegar la confianza, se van a encontrar en una racha positiva”, manifestó.

