Potro Gutiérrez sobre continuidad en Cruz Azul: 'Se lo tendrán que preguntar a la directiva'

Raúl Gutiérrez sabe que podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Cruz Azul, es consciente de que por los resultados que ha entregado es muy complicado que siga en el banquillo, aunque seguirá trabajando hasta que no haya un anuncio oficial.

"Eso (lo de su continuidad) se lo tendrían que preguntar a la directiva", mencionó en conferencia de prensa.

El 'Potro' pidió una oportunidad más y no la aprovechó. La Máquina perdió 1-3 en su visita a Toluca, por lo que en cualquier momento puede ser despedido.

"Hoy planteamos un partido que era para ganarlo, creo que hicimos un muy buen tiempo. Lo que uno piensa es que este equipo sea propositivo, que intente jugar y que agreda al rival. Hoy por muchos momentos lo hicimos.

“Este tema se sigue repitiendo, de nada sirve hacer buenos partidos si no los ganas. Estamos tranquilos, porque el plan de juegos que hicimos dio resultado en muchas fases, pero evidentemente no lo estamos coronando con gol", explicó sobre el juego de esta tarde en el Nemesio Díez.

En las próximas horas, Raúl Gutiérrez tendrá una charla con los altos mandos del conjunto celeste, quienes ya tienen una lista de posibles sustitutos, en la que se encuentran Francisco Palencia y Jaime Lozano.

"No. Hasta que no me den las gracias, esto sigue. En este sentido, hemos hablado con la directiva, ellos han mostrado esa confianza. Hoy pensamos que podíamos romper esta inercia. Hasta que no se me dé un mensaje oficial, podría comentar algo al respecto", concluyó

Cruz Azul seguirá en el penúltimo lugar de la tabla general, con un solo punto, resultado de un empate contra Tijuana y cuatro derrotas contra Monterrey, Necaxa, Tigres y Toluca.

