Pollo Briseño sobre Paunovic: 'Con él aprendí que yo no sabía nada de futbol'

Antonio 'Pollo' Briseño, futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, señaló que creía que sabía de futbol, pero estar con el entrenador Veljko Paunovic le ha demostrado que simplemente "no sabía nada de futbol".

El defensa rojiblanco explicó que el entrenador serbio tiene una forma muy especial de explicar las cosas a sus jugadores que simplemente ha cambiado la forma de cómo entender el futbol a su persona.

En entrevista con TUDN, el 'Pollo' comentó que "A lo largo de mi carrera he tenido más de 10 entrenadores, cada quien tiene lo suyo y te transmite algo, pero sí quiero hacer hincapié en una cosa, yo pensaba que sabía de futbol y eso que tengo ya dos títulos de entrenador y 11 años de carrera, pero me doy cuenta por lo visto con Paunovic que no sé nada de futbol".

Briseño añadió que "Táctica y técnicamente hablando, muchos detalles, creo que la diferencia son los detalles, no deja pasar nada, te lo dice en el momento y te lo explica con videos, todos sabemos a lo que jugamos, lo que se tiene que hacer. No te deja nada al aire y todo tiene un porqué".

Esta forma de entrenar se ha hecho patente en la cancha, donde el equipo rojiblanco se encuentra en la parte alta de la tabla, donde pelea la oportunidad de acceder a la Liguilla de forma directa y este sábado tendrá una gran prueba cuando enfrente a las Águilas del América en el Clásico Nacional.

"Todo jugador tiene nervios, si no tiene nervios no tiene sangre en las venas, evidentemente uno está no ansioso, pero sí motivado y contento de que sea un gran partido.. este es un Clásico Nacional, estadio lleno en el Akron, no puedo negar que no tengo esas mariposas en el estómago, pero pues siempre con toda la alegría y motivación de ganar que es lo que queremos", sentenció el zaguero rojiblanco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - WACHO JIMÉNEZ SOBRE EL CLÁSICO: 'CHIVAS ES EL FAVORITO PARA GANAR ESTE SÁBADO'