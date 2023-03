Ricardo Peláez sobre el paso del Rebaño: "Me da mucho gusto que vinieron a hacerlo mejor que yo"

El buen momento que traviesa Chivas es celebrado por Ricardo Peláez. El ex Director Deportivo del Guadalajara extendió felicitaciones al club por el gran presente que viven, aplaudió la llegada de Veljko Paunovic e incluso destacó el trabajo de Fernando Hierro, quien ahora ocupa el puesto que él algún día ejerció.

'Como salí de Chivas quiero que le vaya mal', no, quiero que le vaya bien porque soy agradecido con las instituciones que me dan trabajo. Me da mucho gusto que vino una persona a hacerlo mejor que yo, qué bueno que estén saliendo bien las cosas. Esta institución me dio mucho esos tres años, lo están haciendo muy bien y los felicito”, dijo durante la transmisión de Titanes del Clásico.

Además, resaltó el trabajo que ha realizado ‘Pauno’, quien consideró no tiene etiquetas sobre los jugadores y eso influyó para que cada uno de sus dirigidos consiguiera sacar su mejor nivel.

“El técnico. Gran virtud del Guadalajara traer a un técnico de Serbia, no conoce a nadie, no hay etiquetas para nadie. El señor llegó, empezó a ver a todos, no hay prejuicios para nadie. El señor empezó a ver competencia hasta que definió”, dijo.

