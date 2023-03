Ramoncito Morales: 'Cuauhtémoc Blanco era incómodo de enfrentar'

En la rivalidad también se sabe reconocer la calidad que hay del otro lado y Ramón Morales no dudó en recordar que durante su etapa como futbolista siempre fue incómodo jugar Clásicos de México contra Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas.

“Yo tuve dos rivales incómodos, Cuauhtémoc Blanco, ser rival de él era muy pesado, tenía una calidad impresionante, podía tener un mal partido y de repente sacaba la chistera, él y el Bofo eran parecidos en ese aspecto. Y el otro siempre fue Isaac Terrazas, el suavecito, era el rival que te decía que te iba a romper, que afuera de la cancha también te iba a buscar para romperte, siempre fue muy incómodo enfrentarlo”, reconoció 'Ramoncito' en el Foro de Leyendas.

Ahora, en su etapa como director técnico y directivo, el exfutbolista rojiblanco señaló que a las nuevas generaciones se les inculca cómo es que se deben de disputar esta clase de partidos.

“Se les tiene que enseñar y hacerles ver qué playera traes, se les dice que se respeta al rival, pero defiende a la tuya, nuestra camiseta siempre tiene que estar bien puesta y debe de ser muy bien representada. Si no sientes la playera en América o en Chivas no puedes jugar en estos equipos, perdón, pero no es para todos defender esta camiseta”, aclaró Morales.

