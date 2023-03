`El Negro´ Medina sobre el VAR en el Clásico: "Terminó por afectar en la rivalidad que se vivía"

Para Juan Carlos Medina la llegada de la tecnología al futbol terminó por afectar en la rivalidad que se vivía en los Clásicos entre América y Guadalajara asegurando que con la herramienta del VAR dejaron de existir esas fricciones en donde los futbolistas se hacían sentir.

“Ya no son lo mismo, ya se cuidan mucho porque ahora con el VAR ya no puedes pegarte un codazo, un golpecito o un empujón, fricciones que son necesarios para esta clase de partidos, ya no existe por la llegada del VAR, yo creo que los aficionados quisieran que quitaran el VAR para estos partidos, sin querer fomentar a la violencia, pero no ayuda el VAR”, comentó el 'Negrito' en el Foro de Leyendas.

Medina destacó que ningún partido se compara con el Clásico de México con todo y que tuvo la oportunidad de experimentar desde la cancha otros clásicos como el Tapatío, Regio, Capitalino y Joven.

“La verdad es que fui afortunado de haber podido jugar esos 2 clásicos (Nacional y Tapatío), pero me tocaron muchos más el Regio y Capitalino también, pero cuando llegue a ponerme esta camiseta (América), créeme que quedé sorprendido al ver la magnitud y todo lo que se genera a su entorno y lo que la gente está esperando. No le falto al respeto al Tapatío, ni a ningún otro, pero no llegan al nivel Nacional e Internacional como este; este partido lo esperan con ansias en todos lados”, afirmó Juan Carlos Medina.

CUAU Y TERRAZAS, HUESOS DUROS DE ROER

En la rivalidad también se sabe reconocer la calidad que hay del otro lado y Ramón Morales no dudó en recordar que durante su etapa como futbolista siempre fue incómodo jugar Clásicos de México contra Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas.

“Yo tuve dos rivales incómodos, Cuauhtémoc Blanco ser rival de él era muy pesado, tenía una calidad impresionante, podía tener un mal partido y de repente sacaba la chistera, él y el Bofo eran parecidos en ese aspecto. Y el otro siempre fue Isaac Terrazas, el suavecito, era el rival que te decía que te iba a romper, que afuera de la cancha también te iba a buscar para romperte, siempre fue muy incómodo enfrentarlo”, reconoció 'Ramoncito' en el Foro de Leyendas.

Ahora en su etapa como director técnico y directivo, el exfutbolista rojiblanco señaló que a las nuevas generaciones se les inculca cómo es que se deben de disputar esta clase de partidos.

“Se les tiene que enseñar y hacerles ver qué playera traes, se les dice que se respeta al rival, pero defiende a la tuya, nuestra camiseta siempre tiene que estar bien puesta y debe de ser muy bien representada. Si no sientes la playera en América o en Chivas no puedes jugar en estos equipos, perdón, pero no es para todos defender esta camiseta”, aclaró.

