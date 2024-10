Robert Dante Siboldi sobre posible llegada a Chivas: “Para mí sería un honor”

Las Chivas han superado la novela vivida con la salida de Fernando Gago a Boca Juniors, ante ello la directiva ya empieza a trabajar intensamente por encontrar a su próximo director técnico.

Varios nombres han surgido en el interior del Rebaño Sagrado, una de las opciones que se manejan es la de Gerardo Espinoza, quien ha tenido trascendencia en los últimos años en la Liga de Expansión MX.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Robert Dante Siboldi ha tomado fuerza para ocupar ese banquillo rojiblanco, y esto es lo que dijo al respecto.

“Conmigo no se ha comunicado nadie, casi no presto mucha atención a los medios, no sabía que estaba tan solicitado”, declaró el extécnico de los Tigres en entrevista con ESPN.

El uruguayo fue cuestionado sobre qué significaría las Chivas para él: “Para mí sería un gran honor, el poder estar al frente de un proyecto como es Chivas y sabiendo todo lo que es su historia todo lo que representa para el futbol mexicano y para la gente de México, para mí sería un gran honor sin lugar a dudas, yo creo que para cualquier entrenador sería un gran honor y un gran desafío liderar un proyecto así”.

Por lo pronto, el Guadalajara disputará el Clásico Nacional amistoso en Houston con Arturo Ortega como director técnico en espera del reemplazo de Fernando Gago.

