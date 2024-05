'Tala' Rangel termina con polémicas: "Cowell sí es mexicano"

Cade Cowell fue uno de los refuerzos bomba de Chivas para el Clausura 2024, pero su fichaje despertó muchas críticas debido a su nacionalidad, pues nació en Estados Unidos.

Sin embargo, uno de los bisabuelos del jugador era mexicano, motivo por el cual pudo adquirir el pasaporte azteca y fue registrado en el Rebaño como un futbolista tricolor.

Pese a esta situación, los cuestionamientos contra Cowell no han cesado en estos últimos meses, por lo que uno de sus compañeros, José 'Tala' Rangel salió en su defensa y aseguró que "sí es mexicano".

El portero rojiblanco fue invitado del podcast La Capitana, estelarizado por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, y contó lo que significa para él jugar en un equipo de puros jugadores mexicano, a lo que la conductora respondió dudando de la nacionalidad de Cade Cowell.

"Para mí es un orgullo (jugar en Chivas), es otra selección", comentó el jugador. "¿Pero no hay un gringo?", respondió Sandra. "¿Cowell? No, es mexicano. Su bisabuelo era mexicano, entonces por ley es mexicano. Está aprendiendo poco a poco (español). Tiene su pasaporte mexicano, nada más no le enseñaron el español de niño", volvió a contestar Rangel entre risas.

Alguien le puede explicar a la esposa de Andrés Guardado que Cade Cowell es Mexicano y que su mamá es Mexicana , deberían informarse antes de hacer una entrevista#chivas pic.twitter.com/rKuERvjFDR — Los Baloneros 1906 (@Baloneros1906) May 23, 2024

