Tiba Sepúlveda a un año de su debut en Chivas: 'Voy bien, pero sé que puedo dar mucho más'

Gilberto Sepúlveda cumplió hace unos días su primer año como futbolista profesional y cree que en términos generales fue bastante bueno, pues no tardó en ganarse la titularidad en Chivas y en recibir un llamado a la Selección Mexicana.

El zaguero rojiblanco dijo estar contento por todo lo que ha logrado a su corta edad, pero no se siente satisfecho, pues sabe que su carrera apenas está comenzando, por lo que tiene que seguir mejorando para cumplir su sueño de emigrar al futbol europeo.





“No me considero totalmente consolidado. Es cierto que es un año en el que pasaron cosas muy rápido. Voy bien, pero sé que puedo dar mucho más”, mencionó.



El 'Tiba' sueña con conseguir la decimotercera estrella en la historia del Rebaño Sagrado: “Este equipo me ha dado mucho. De pequeño tuve la fortuna de vivir un campeonato, pero como balonero. Tenía una sensación que no podía explicar”, contó.



“Yo creo que como jugador me toca dejar el alma, como en aquel campeonato lo hicieron algunos excompañeros. Daré todo dentro y fuera de la cancha. Tengo que ser consciente de lo que está buen y de lo que está mal”, apuntó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHIVAS: JJ MACÍAS, ÚNICO DELANTERO DISPONIBLE PARA TODOS LOS PARTIDOS DEL TORNEO



Gilberto Sepúlveda sabe de sus capacidades y por eso se pone metas muy altas, pues declaró que en cinco años se ve siendo uno de los referentes de Chivas o jugando en Europa; en ambos escenarios, se ve representando a la Selección Mexicana.



“Antes de esos cinco años debo estar muy consolidado en este equipo, tengo que empezar a ir y ser más consistente en la selección. Yo quisiera estar en Europa. Son mis objetivos, los tengo claros, pero sé que no es fácil, seguiré trabajando para eso”, concluyó.