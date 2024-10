‘Tuca’ Ferretti arremetió contra Fernando Gago: “Chivas le dio de comer y él escupió en el plato”

El ganador de siete títulos de Liga Mx, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, junto al también analista, Sergio Dipp, habló sobre la salida de Fernando Gago como técnico del Guadalajara. ‘Tuca’, fiel a su estilo, no se guardó nada y criticó al timonel argentino.

"Ya se había tardado; con toda la falta de ética que hizo. El menosprecio a una de las instituciones más grandes futbolísticas, hablando de México. Pisoteando el nombre de Chivas, la verdad qué bueno que ya se va”, declaró la leyenda del futbol mexicano tanto como jugador y entrenador durante programa de ESPN.

“Ya no había una situación para que se quedara. No ganó nada, ni hizo nada productivo. El equipo está en noveno lugar de 18, a un punto de quedar fuera del Play-In y la verdad ojalá el que venga tenga un poco de dignidad, el amor propio y que realmente represente lo que es Chivas. Es el equipo con más aficionados en el país. No se vale”, añadió el entrenador más ganador con Tigres. “¿Dónde estaba él (Gago) antes de venir a Chivas?Y Chivas le tira el plato para que coma y ahora escupe en el plato”, sentenció el brasileño.

Además, en la emisión, Sergio Dipp tuvo una discusión con ‘ESPN Argentina’; donde llamó a Gago “mentiroso”. La airada conversación cerró con Dipp diciendo “ya lárgate”. Ferretti retomó las palabras de Sergio Dipp.

