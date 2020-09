Vucetich rumbo al Clásico vs América: 'Chivas está incrementando su confianza'

Víctor Manuel Vucetich destacó las actuaciones de Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes anotaron los dos goles con los que este viernes Chivas logró remontarle a Necaxa en el Estadio Victoria. El técnico rojiblanco mencionó que todos sus dirigidos atraviesan por un buen momento y externó su confianza hacia cada uno de ellos previo a medirse al América en una edición más del Clásico Nacional.

“Vienen en crecimiento todos los jugadores. Hace una semana no metían gol y ahora sí. Son momentos que se van viviendo. Son los momentos que viven los jugadores. Están siendo insistentes. Siempre hemos confiado en ellos y lo seguiremos haciendo”, mencionó.

"Es un Clásico, no hay favorito. El que tenga la capacidad puede tener la victoria y hoy día me da tranquilidad que el equipo esté incrementando esa confianza, esa autoestima y se siga mostrando con esa humildad", añadió.

El experimentado estratega resaltó el hecho de que su equipo haya sumado siete de los nueve puntos que estuvieron en disputa a lo largo de esta semana.

"El éxito radica en la perseverancia, en la humildad y en el deseo de salir adelante. Dos aspectos fundamentales son la paciencia y la perseverancia. Los jugadores no dan por perdido ningún balón y siempre van para al frente", señaló.

Víctor Manuel Vucetich todavía no decide quién será su portero titular, por lo que durante el transcurso de la semana observará cómo trabajan Antonio Rodríguez y Raúl Gudiño.

"Ya me ha tocado trabajar con dos o tres porteros del mismo nivel. No nos vamos a dejar influenciar por situaciones ajenas a nosotros. Tendremos que hacer un balance interno y después me corresponderá tomar una decisión", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: DE ÚLTIMO MINUTO, GUADALAJARA VENCIÓ A NECAXA