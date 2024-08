Carlos Rotondi tras marcar en el triunfo ante Querétaro: “Sufrimos y ganamos”

Cruz Azul se llevó la victoria en La Corregidora. Con un penal de Carlos Rotondi y un tanto de Amuary Morales, ante ello el argentino aseguró que no fue un partido fácil, “sufrimos y ganamos”, mencionó.

“No fue un partido fácil, venir a este estadio no es fácil, hicimos un gran primer tiempo, creo que pudimos llegar a una ventaja de dos goles pero no se nos dio, no se dio esa ventaja y lo aguantamos supimos sufrir”, declaró en zona mixta.

A su vez, el cementero dio la cara ante los medios de comunicación al cuestionarle sobre la mala actuación que tuvieron en Leagues Cup.

“Venimos de la Leagues Cup, de poder ser contundentes, como lo veníamos haciendo en la liga fue importante retomar como un triunfo, en una cancha difícil, en el segundo tiempo nos tuvimos que replegar para liquidar el partido”, señaló.

Carlos Rotondi se ha convertido en una pieza fundamental en el estilo de juego de Martín Anselmi, con el tanto ante Querétaro el argentino llegó a tres goles en el torneo.

