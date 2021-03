Javier Aguirre: 'Vamos a sufrir contra Cruz Azul'

Javier Aguirre está convencido de que Rayados sufrirá el sábado contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. El entrenador de Monterrey destacó el trabajo que se realiza en La Máquina en todos los niveles, por lo que espera una prueba sumamente complicada contra los cementeros.

"Cruz Azul es el que mejor está jugando, aunque el primer tiempo de León fue soberbio. Es admirable. Es muy complicado ganar un partido, imagínate ocho en fila, realmente el trabajo de Juanito (Reynoso) y su gente es admirable. Admirable lo que está haciendo Cruz Azul con Jaime Ordiales, ahora con Álvaro Dávila, están sentando las sabes para un gran futuro.

"Juegan bien, están con confianza, ocho victorias, superlíder, vamos a sufrir. Pero tenemos lo nuestro, ganas de seguir sumando, de jugar de tú a tú en campo de Cruz Azul y dar buena imagen, sobre todo 90 minutos", indicó en conferencia.

Con respecto al duelo de este miércoles contra León, el Vasco lamentó el rendimiento de su equipo en el primer tiempo, admitiendo que fueron superados ampliamente.

"En la primera parte lo mejor fue que se acabó, que terminó 1-0, nos pasaron por encima, nos quitaron la pelota y nosotros no metimos ni las manos. En la segunda parte el equipo logró nivelar las acciones y sin hacer un dominio aplastante estuvimos a la altura de las circunstancias", explicó.

Aguirre no lo aseguró, pero sospecha que las dos victorias obtenidas antes del duelo contra La Fiera quizás relajaron a su plantilla.

"Esa es la labor de los entrenadores. Me faltó enchufarlos. Quizás esas dos victorias nos dieron cierto confort, no me atrevería a emitir un juicio, pero la verdad es que no salimos como deberíamos", culminó el timonel de los regiomontanos.

