Eduardo Arce tras caer ante Cruz Azul: "Estoy aquí para dar la cara por los jugadores"

Tras la derrota que sufrió Puebla a manos de Cruz Azul, el entrenador Eduardo Arce descartó que su equipo se haya visto opacado por La Máquina, pues aseguró que vio un equipo entregado.

"Podría poner mil pretextos, que si el proceso o la directiva, pero estoy aquí para dar la cara por los jugadores que siguen respondiendo en la cancha", expresó el técnico.

"La sensación del primer tiempo había sido buena, con control, con llegadas, con momentos muy buenos. Después viene un desajuste donde quedamos a la mitad de un par de recorrido y bueno, Charly (Rodríguez) hace ese gol y después nos cuesta", agregó.

La Franja registró su quinta derrota, luego de que Cata Domínguez y Gonzalo Carneiro incrementarán la cuenta de La Máquina, donde fue el veterano que agarró desprevenido a Arce.

"Cuando el equipo intentó, cuando el equipo empezaba nos encontramos con el segundo gol que soy sincero, no lo vi, estaba volteando. No sé qué pasó, nos rematan con un tiro de esquina, entonces ahí ya nos costó un poco más", señaló.

Finalmente, Arce mencionó que seguirán buscando respuestas para reencontrarse con la victoria y respecto al arbitraje, el técnico descartó involucrarse en el desempeño de los silbantes.

"No me voy a meter mucho en el arbitraje, yo creo que ellos vienen a hacer su trabajo, no tienen nada en contra de nosotros, la verdad es que no he visto las jugadas, no he visto ni el penal que nos marca en contra", concluyó.

