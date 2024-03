Martín Anselmi sabe de la grandeza de Pumas y muestra su respeto: "Es un reto importante"

Cruz Azul buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato cuando se enfrente este sábado a Pumas, rival que fue catalogado como un reto importante en su carrera por Martín Anselmi.

"Sin lugar a dudas que enfrentar a Pumas en mi carrera como entrenador es un reto importante, lo vengo sintiendo así desde que llegué al futbol mexicano. Pumas es un equipo que tiene muy buenos jugadores, creo que me ha tocado ver las series del semestre anterior, es un equipo muy competitivo", confesó Anselmi.

Este partido tendrá un valor importante, ya que para el entrenador de La Máquina los últimos cinco duelos serán cruciales para alcanzar el objetivo de la liguilla: "En estos últimos cinco partidos se definen muchas cosas, entonces creo que no van a ser nada fáciles los partidos que nos quedan, creo que si bien Pumas no está pasando por un gran momento a nivel de puntos, entiendo que es un equipo que tiene muchísima jerarquía, que tiene muy buenos jugadores y que creo que vamos a encontrarnos con la versión que vienen mostrando".

A pesar de que este compromiso será como visitante, el estratega argentino destacó que seguramente la afición celeste se hará presente en CU, ya que siempre están presentes en cualquier estadio: "La verdad que me gusta la liga, me gusta cada escenario al que nos toca ir, me gusta como lincha se hace sentir en cualquier estado en cualquier ciudad".

Finalmente, Martín Anselmi dejó claro que quieren dejar algo positivo por su paso en esta institución: "Claro que queremos construir algo lindo en Cruz Azul, tenemos claro que queremos permanecer un tiempo tratando de dejar algo y bueno, eso es lo que podemos imaginar, pero con la mente en el día a día".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VS CRUZ AZUL: ¿CUÁNDO Y POR DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 13 DE LA LIGA MX?