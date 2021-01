Reynoso: 'Así como no nos creímos las críticas, hoy tampoco nos vamos a creer los halagados'

Cruz Azul añadió su segundo triunfo consecutivo en el presente torneo y aunque se impuso por goleada ante el conjunto del Querétaro, el técnico Juan Reynoso, aseguró que no se van a dejar llevar por las críticas, así sean positivas.

El estratega de la Máquina afirmó que las opiniones negativas que rondaron a su equipo no fueron tomadas en cuenta y así se mantendrán con los juicios positivos que se darán en torno a esta victoria, pues están enfocados en sacar buenos resultados partido a partido y enfocándose en la parte táctica.

“Hemos sumado minutos de trabajo pero así como no nos creímos las criticas después del lunes hoy tampoco nos vamos a creer los halagado. Estamos construyendo y pensando partido a partido”, declaró en conferencia de prensa.

Por otra parte, el estratega de la escuadra celeste prefirió no destacar la participación de Jonathan Rodríguez, quien generó dos asistencias y un gol en este juego, ya que aseguró prefiere dar méritos al trabajo en conjunto y mencionó que al interior del plantel se genera una competencia interna.

“Me gusta ponderar lo grupal, iniciamos un buen juego de inicio, creo que nos sorprendimos pero lo cerramos de mejor forma. Estamos apostando a la competencia interna, que todos tengan claro que cuando entran cómo tiene que colaborar”, expresó.

Además, manifestó su ideal de convencer tanto a los jugadores como al entorno que les rodea de lo que es capaz de generar el equipo y aunque consiguieron un triunfo importante ante los Gallos Blancos, su mente ya está puesta en el Necaxa, su próximo rival a enfrentar.

“Es el ideal pero esto es futbol, los rivales compiten, cada vez nos van a descifrar, los partidos no son iguales. Habrá que convencer a los muchachos y sobre todo al entorno, y al no ser los partidos iguales no los vamos a jugar igual, hoy ya pensamos en Necaxa”, apuntó.

