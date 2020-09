Aldrete sobre el buen paso de Cruz Azul: 'Hay autocrítica; sabemos donde estamos parados'

En Cruz Azul no se confían por el buen paso que mantiene el equipo, no solo en el presente Guard1anes 2020, sino desde el torneo anterior e incluso en los partidos donde se llevan las victorias se realiza una autocrítica para pulir los detalles.

Para Adrián Aldrete, defensa cementero, aún falta mejorar algunas cosas que les pueden costar cuando ya se encuentren en Liguilla.

“Ha habido buena autocrítica incluso en partidos que hemos ganado hay cosas que no nos han gustado, no todo es celebración y sabemos donde estamos parados. Tenemos el mismo grupo que el torneo pasado y el mismo trabajo, sabemos por dónde va la línea y también los detalles que nos faltan para hacer mejores partidos porque estamos cometiendo errores que en Liguilla nos puede costar muchísimo”, comentó.

Aldrete también destacó las libertades que les ha concedido Robert Dante Siboldi para que no se sientan amarrados a una solo posición.

“Es muy importante porque nos da mucha libertad en el terreno de juegos para decidir, pero también es una responsabilidad muy grande. No amarra a nadie en el campo para hacer o no hacer, tienes una posición que cubrir al 100 por ciento. Se ha notado porque hay jugadores que lo han hecho excelente en varias posiciones y es a medida que ha dado la confianza Siboldi. Es bueno para nosotros que nos quite ese tipo de presión”, aseguró.

PENSAR EN SELECCIÓN, FRUTO DE UN BUEN TRABAJO

Para Adrián Aldrete un llamado para jugar con México será una consecuencia del buen trabajo que han venido realizando a lo largo del año.

“Hay muchos jugadores de calidad ha habido convocados en las últimas instancias y esto habla muy bien del trabajo que estamos haciendo, todo lo demás es consecuencia para bien o para mal”, mencionó.