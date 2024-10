Alexis Gutiérrez sueña con la Selección Mexicana ante gran momento con Cruz Azul

Alexis Gutiérrez aumentó su nivel futbolístico desde la llegada de Martín Anselmi al banquillo de Cruz Azul, incluso hasta su valor de mercado. Es por ello, que el jugador sueña con un llamado a la Selección Mexicana.

“Estoy feliz, motivado, por el momento en el que está el equipo y la oportunidad que me está dando Martín Anselmi. Yo siento que he trabajo igual con todos los cuerpos técnicos, ahora Martín me han dando la confianza y yo quiero responder a esa confianza. Estoy feliz y agradecido con la afición por su apoyo”, señaló en conferencia de prensa.

“Sobre la Selección Mexicana, primero me importa seguir en este nivel, lo más importante es el equipo, seguir partido a partido. Si me llegan a llamar, será algo muy significante, pero primero es hacer las cosas bien en el club", continuó.

Por su parte, el jugador cementero aludió a su entrenador, mencionó que le da tanto a él como a sus jugadores confianza y eso se transmite en el terreno de juego.

“Es un entrenador que te da mucha confianza, obviamente uno como jugador con la confianza fluye diferente, te sientes más ligero y se ha visto el trabajo que nos ha transmitido a todos, todos estamos pasando por un buen momento, un mismo objetivo y el profe nos ha ayudado bastante en la confianza", finalizó.

