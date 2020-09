Arturo Ángeles, dirigente del VAR: 'Gol del Cabecita Rodríguez fue legítimo'

El penalti que Jonathan Rodríguez cobró durante el encuentro entre Cruz Azul y Mazatlán desató controversia luego de que el jugador se resbalara y tocara el balón en dos ocasiones, razón por la que se dudó sobre si el gol debía ser o no anulado, sin embargo, de acuerdo con la interpretación de Arturo Ángeles, Director de Instrucción de Arbitraje y VAR de la FMF, el validar la anotación fue correcto.

“Ya lo consultamos, mandamos el video y en el video nos dicen que no hay evidencia clara de que se haya tocado el balón, pero que si en el caso de que hubiera sido simultáneo eso no tuvo impacto con la trayectoria del balón, entonces dentro del espectro de las reglas de juego se debe dar el gol por bueno, si hubiera sido simultáneo pero el segundo toque tiene impacto, o sea, cambia la dirección del balón, pues no se debe dar el gol”, manifestó en un audio transmitido en Marcaje Personal.

Ángeles consideró que debido a que la trayectoria del esférico no se vio afectada, el gol del Cabecita fue legítimo, pues de lo contrario se habría optado por invalidar la acción y finalmente aseguró que la decisión tomada por el cuerpo arbitral durante ese partido fue acertada.

“Entonces tenemos dos soluciones: la primera, puede ser simultáneo y no tiene impacto en la dirección del balón, gol; es simultáneo y tiene cambia la dirección del balón que sea claro, tiene que ser muy claro, pues no damos el gol, entonces ya estamos seguros que nuestra interpretación es correcta”, apuntó.

