Carlos Hermosillo tacha de 'corriente' a Anselmi: “Se me olvida que eres argentino”

A falta del anuncio oficial de La Máquina, Martín Anselmi tiene todo listo para dejar a Cruz Azul en las próximas horas y convertirse en nuevo entrenador de Porto. Esta polémica decisión ha molestado bastante a la afición celeste y Carlos Hermosillo, quien es un referente de la institución, criticó y llamó "corriente" al estratega argentino.

Martín Anselmi renuncia a ser DT de Cruz Azul | IMAGO7

En entrevista para RÉCORD en El Buen Morning, Hermosillo opinó largo y tendido de Martín Anselmi y, a pesar de que confesó que le gustó mucho lo que hizo en los dos torneos que estuvo en el banquillo de Cruz Azul, ‘El Grandote de Cerro Azul’ no tuvo reparo en llamar "bajo y corriente" al todavía entrenador de La Máquina.

"Se me hace una bajeza total. Si ya sabes (que te vas a ir) sé una persona educada, porque el club te está cumpliendo todos tus caprichos. Te peleaste con Romo y lo pusiste transferible, pediste y te encaprichaste con jugadores y te lo traen y ahora dices 'pues ya me voy, somos amigos'", declaró.

Hermosillo critica a Martín Anselmi | IMAGO7

Hermosillo señala a Martín Anselmi por ser argentino

Carlos Hermosillo resaltó el detalle de la nacionalidad de Martín Anselmi, pues menciona que "para variar es argentino" y las personas de dicho país "están acostumbrados a estas bajezas".

"Para variar y lo voy a decir con todo el respeto a todos los argentinos, porque tengo muy buenos amigos, pero para variar es argentino, están acostumbrados a hacer este tipo de cosas, es una situación muy baja, muy ruin y a mí particularmente me molesta muchísimo porque yo creo que las cosas son mejor derechas y de frente y no de último momento", agregó.

A mí no me gustan los rumores, pero lo de Anselmi a Porto es real.



¡Se me hace una falta de respeto total y se me hace muy bajo lo que Martín Anselmi le está haciendo a @CruzAzul! Pides jugadores, te contrataron lo que quisiste, ¿y ahora dices que te vas?



Sí te compré ese… pic.twitter.com/aWDwOmXF2T — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) January 23, 2025

La leyenda de La Máquina también mencionó que le ‘compró el verso’ a Martín Anselmi durante estas dos temporadas que estuvo al mando de Cruz Azul, olvidando el importante detalle de su nacionalidad argentina, pues más allá de que se pague su cláusula de rescisión, Hermosillo se siente engañado por Anselmi.

“La verdad es que sí te compré ese verso, se me olvida que eres argentino, lo digo con todo respeto para los argentinos, se molesten o no se molesten, no me importa. Te compré el verso de estar feliz en la institución”, también dijo Carlos Hermosillo en sus redes sociales.

Anselmi llevaba meses negociando con Porto

Por último Carlos Hermosillo también señaló que las negociaciones entre Martín Anselmi y Porto no surgieron en los últimos días y la leyenda de Cruz Azul señala que esto el entrenador argentino lo traía varios meses atrás y esa es su gran molestia, no la falta de títulos sino el ‘engaño’ a la afición y la institución.

“No cerró su ciclo con un campeonato como debió de haber sido porque así es el futbol y hay que entenderlo. Hoy que vamos a entrar a la Fecha 3, que ya lo traías desde antes, no llegó hoy el Porto a interesarse por ti, no no no, lo traías como de seis meses atrás, a mí que no me vengan con cuentos”, sentenció.

Anselmi será nuevo entrenador del Porto | IMAGO7

