carlos-hermosillo-ve-muy-favorito-a-rayados-ante-cruz-azul

El icónico exjugador de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, compartió sus perspectivas sobre el duelo entre La Máquina y Rayados de Monterrey en la Jornada 6. El ‘Grandote’ de Cerro Azul señaló que para el equipo celeste, el partido no será nada fácil, considerando la situación complicada que vive actualmente la institución cementera.

“Monterrey me parece que tiene un equipo muy bueno, con un gran técnico, es el equipo mexicano que llego más lejos en la Leagues Cup, no será nada fácil”, dijo en plática con RÉCORD.

Además, subrayó que el equipo que dirige Joaquín Moreno no ha logrado ganar en el Apertura 2023, además de ser sotanero, y se medirá ante un plantel poderoso con contrataciones europeas.

“Y más cuando tú vienes de no ganar, sin conocer la victoria, con pocos goles, ante un equipo que tiene gol, ante un equipo que es dinámico y que juegan muy bien al futbol”, argumentó.

CARLOS HERMOSILLO ACONSEJA A JORGE RUVALCABA EN SU NUEVA AVENTURA EN EUROPA

Carlos Hermosillo tuvo su paso por Europa, el Standard Lieja, contó con los servicios de la leyenda celeste, sin embargo, no logró consolidarse en el equipo del Viejo Continente.

“A mí me hubiera gustado triunfar, lamentablemente no fue así, por lo que tú quieras, fracasé, y tuve que regresar a los seis meses, el futbol europeo te enseña a ser mucho mas profesional, me costó mucho trabajo poder integrarme a mis compañeros, no fue nada fácil”, confesó.

Por otra parte, el exdelantero, aprovechó para darle un consejo a Jorge Ruvalcaba, quien emigró al conjunto de Les Rouches, para dar inicio a su sueño por Europa.

“El consejo que le doy es que tenga mucha paciencia, que se dedique a lo que fue, si uno se dedica a triunfar, por lo menos yo regresé con la tranquilidad que di mi 100 por ciento y más”, finalizó.

