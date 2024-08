Carlos Rotondi sobre Martín Anselmi: 'Me sentí más cómodo con él'

El motor del mediocampo cementero. Carlos Rotondi, el jugador argentino que llegó a la institución de Cruz Azul busca lograr títulos con La Máquina.

‘Rodo’ se ha convertido en una pieza clave en el sistema de Martín Anselmi, el mismo jugador aseguró en conferencia de prensa que al principio le costó adaptarse al equipo, pero desde la llegada del estratega argentino ha encontrado su mejor versión.

“Creo que estoy viviendo un gran momento. Obviamente desde que llegué hace dos años. Sabía a qué club venía, lo que significaba y la trascendencia que tiene en la historia del futbol mexicano”, dijo.

“Después de tanto tiempo creo que se ha potenciado esa sensación de felicidad. Me siento muy contento, se siente una energía muy linda en el grupo, con la afición es algo muy lindo, porque también se pudo llegar a un acuerdo y tomar en cuenta la renovación”, mencionó.

“Cuándo llegué me costó un poco la adaptación, me costó los primeros partidos, el primer torneo, conforme iba avanzando el tiempo, me sentí más cómodo desde que llegó Martín”, aseguró.

El jugador argentino desea estar muchos años más en la institución celeste, para conseguir títulos y darle una alegría al equipo de La Noria.

“Así que ojalá pueda estar muchos años más, conseguir títulos y aportar con granito de arena para dar una alegría a todo el club”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Estadio de Cruz Azul no será en Tlalnepantla! Se cae esa opción