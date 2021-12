Chuleta Orozco tras subcampeonato de Cruz Azul Sub 20: 'Queremos el hábito de ganar otra vez'

La última esperanza de conseguir un título más dentro de Cruz Azul en la categoría varonil estaba en manos de la Sub 20, pero desafortunadamente los comandados por Luis Alberto Orozco fueron derrotados por Santos y se les fue de las manos lo que sería su primer título.

"La idea ahorita es que cuando uno llega a una Final hay que ganarla. Tienes de todas formas internar ganarla y como sea, si es jugando bien qué bueno y si no hay que ganarla porque al Final también los jugadores se acostumbran a eso y es lo que queremos en esta instrucción que se haga un hábito de ya ganar otra vez", declaró el entrenador en entrevista con RÉCORD.

Aunque no pudieron conseguir su primer campeonato, el 'Chuleta' Orozco aseguró que aprovechará el período vacacional para seguir trabajando de cara al nuevo semestre y para disfrutar a su familia durante las fiestas decembrinas.

"La voy a pasar con mi esposa y mi hijo en la Ciudad de México, lo más seguro. Tengo muchos conocidos en la Ciudad de México, viví del 99 al 2008 que me fui de aquí. Así que no me va a faltar con quién me la voy a pasar y en familia con alegría disfrutando esas fechas y recargando pilas para lo que viene el próximo torneo", agregó.

Finalmente, el exjugador celeste habló sobre las experiencias que le dejó este año, entre ellas, la oportunidad que le dio el club que lo vio nacer como jugador y ahora desempeñarse como entrenador.

"No me había tocado dirigir la Sub 20, es la primera vez, me había tocado dirigir Sub 15, Sub 17 y Primera División y ser Auxiliar de Primera División y nunca dudé en venir a Cruz Azul porque es mi casa, es una institución que quiero mucho donde salí, aprendí muchísimas cosas", concluyó.

