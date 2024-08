Claudia Sheinbaum no quiere reunirse con Cruz Azul de cara al nuevo sexenio

Este lunes, durante el Buen Morning de RÉCORD+, Alejandro Gómez reveló que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha evitado reunirse con la directiva de Cruz Azul, institución que estaría ante serios problemas económicos tras los conflictos que van más allá de lo deportivo y que envuelven a la cementera.

Gómez señaló que, un contacto en el Senado de la República, le comentó que Sheinbaum Pardo, quien entrará en funciones en octubre, ya rechazó en tres ocasiones a Víctor Velázquez, actual presidente de La Máquina y que busca arreglar temas de la Cooperativa.

"No por nada, nuestra futura presidenta no los quiso recibir. La han estado buscando, que quieren una reunión, Víctor, el presidente de Cruz Azul, y la Cooperativa. Pero ya les dijo, como por tres contactos diferentes 'no, gracias'. Las cosas están bravas por ahí y se les está acabando el recurso así que ojalá que no, que no regresen a esos tiempos que no tienen para contratar a nadie. (Ahorita) tienen buen equipo y no ha habido problemas de pago, pero esto de que no quieren la auditoria, que no tienen recursos y que no los reciben en presidencia se están combinando malos factores en Cruz Azul", expresó Gómez en RÉCORD+.

TIENEN ESTANCADO EL FONDO DE INVERSIÓN DE LA LIGA MX

El pasado 15 de julio, Alejandro Gómez reveló que Cruz Azul es uno de los equipos que tiene trabado el Fondo de Inversión que buscan los equipos de la Liga MX. La razón es que La Máquina no quiere abrir sus libros del pasado para la auditoria obligatoria que necesita el fondo antes de repartir el dinero a los clubes.

De nueva cuenta, La Máquina tiene cierto temor por su pasado con la gestión de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, pues no sabe lo que puede llegar a encontrar en esa auditoria, por lo que le está dando demasiadas vueltas para evitar ese proceso, trabando así, de momento, que se inyecte ya el Fondo de Inversión a la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul tiene trabado el fondo de mil 300 millones de dólares para la Liga MX