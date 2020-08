Cruz Azul: Juan Escobar reconoció que no está en su mejor nivel

Juan Escobar se ha afianzado en Cruz Azul como un defensa de confianza para Robert Dante Siboldi, e incluso ya marcó un gol durante el presente Guard1anes 2020.

Sin embargo, el paraguayo aseguró que, aunque está contento con su trabajo, no está en su mejor nivel

“Yo creo que siempre se puede esperar más cosas de mí. No estoy en el nivel que quiero, tengo que mejorar algunas cosas y eso se consigue con el día a día. Estoy contento con lo que estoy haciendo, tengo que seguir mejorando, pero esto es trabajo y hay que seguir así", aseguró.

La Máquina se coloca como uno de los equipos que menos goles ha recibido, pero Escobar destacó que aún tienen que mejorar en la marca.

“Nos dimos cuenta de que tenemos que mejorar en la marca atrás, lo importante es la concentración; en el ataque terminamos bien la jugada, el Profe ve eso, sabe lo que nos falta, un poco de definición y en algunos partidos no supimos definir”.

“(Debemos) hablar mucho en la cancha, la comunicación es muy importante. En la parte defensiva tuvimos desatenciones, nos costó un poco y eso se trabaja día a día”, mencionó.

Pese a que su posición natural es la central, Siboldi le comentó que es en la lateral donde mejor juego le ha visto.

“El Profe me estuvo comentando que me ve mejor de lateral, me acostumbré a jugar de central y me chocó un poco que me diga eso, pero me dijo con mucha seguridad que me ve mejor ahí y seré bueno con trabajo, le tomé la palabra al Profe. No la desconozco (esa posición) y sé que con trabajo puedo mejorar bastante”, dijo.