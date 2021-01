Cruz Azul: Juan Reynoso defendió a Jesús Corona y Cata Domínguez tras críticas

Para Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul, las derrotas y las victorias son colectivas y no exclusivamente de uno o dos personajes, así lo mencionó el estratega peruano al ser cuestionado por la continuidad de Jesús Corona y Julio César Domínguez.

“Cuando pasa algo malo los responsables son los que tiene más tiempo y uno se condiciona, al Cata me tocó verlo de joven y a Chuy más maduro, pero veo el respeto y la admiración de los compañeros porque son un ejemplo en los entrenamientos y si están aquí es por su rendimiento no solo en los juegos, ellos saben que van a jugar si los veo marcando una diferencia. Si perdemos es culpa de todos, no de uno o dos”, dijo Reynoso.

Con respecto a lo que será su equipo en la fecha dos cuando reciba al Puebla, Reynoso habló de una evolución en el tema físico, situación que para él y su cuerpo técnico va más allá que otros aspectos, incluido el mental.

“Puliendo detalles, ha habido una evolución en el tema físico y vamos aterrizando mejor las ideas en lo táctico. De acuerdo a nuestra propuesta, vamos mejorando en que el balón fluya más rápido, yo soy convencido de que mientras el balón vaya más rápido será duro para las defensivas los recorridos. Son temas ajenos a lo deportivo, mientras el jugador se sienta bien y los resultados acompañen, el tema mental se fortalece, pero hoy lo que más nos quita el sueño es que ellos recuperen el nivel físico”, agregó

Aunque La Máquina requiere de tiempo para empezar a caminar, Juan Reynoso sabe que sentarse en el banquillo celeste puede representar un gran paso en su carrera, pero al mismo tiempo puede sentar un ultimátum.

“Lo afronto con la mayor responsabilidad e ilusión, me tocó hacer lo mismo en Universitario, ser campeón como jugador y entrenador y es una ilusión, pero hay que trabajarlo, puede ser la oportunidad o mi última”, apuntó.

